США собираются ввести санкции против ближайшего окружения Путина, если он вторгнется в Украину

США собираются ввести санкции против ближайшего окружения Путина, если он вторгнется в Украину

В санкционный список входят все, кто хоть как-то причастен к "дестабилизирующему поведению Кремля".

США планируют ввести санкции против ближайшего окружения президента России Владимира Путина, если РФ вторгнется в Украину.

Об этом пишет Financial Times.

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Как сообщается, ограничения будут распространяться на членов советов директоров российских госкомпаний, крупных чиновников и на их жен и детей.

"Выявленные лица находятся в ближнем или далеком окружении Путина и играют определенную роль в принятии госрешений или, как минимум, являются участниками дестабилизирующего поведения Кремля", — говорится в сообщении.

Напомним, США стремятся сохранить "стратегическую неопределенность" в вопросе санкций, которые будут введены против России в случае ее вторжения в Украину. По словам замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд, несмотря на то, что международное сообщество поощряет Кремль к дипломатии, "мы должны быть готовы к худшему".

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