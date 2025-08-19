- Дата публикации
США согласились покупать украинские дроны после открытия экспорта — Зеленский (видео)
Президент Владимир Зеленский заявил, что достиг договоренностей с Дональдом Трампом о закупке украинских беспилотников после запуска экспорта. Это станет поддержкой развития внутреннего производства.
Украина договорилась с Соединенными Штатами о закупке украинских дронов после открытия их экспорта. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время брифинга в Вашингтоне.
«Есть договоренности с президентом США о том, что когда мы открываем экспорт, они будут покупать украинские дроны. Для нас это важно», - подчеркнул глава государства.
По словам Зеленского, такое сотрудничество обеспечит финансирование для украинских компаний, занимающихся производством беспилотников.
"Наши предприятия получат средства на производство и увеличение масштабов выпуска", - добавил президент.
Напомним, что после встречи президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом украинский лидер пообщался с журналистами на брифинге.
