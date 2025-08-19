США согласились покупать украинские дроны после открытия экспорта — Зеленский (видео)

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Реклама

Украина договорилась с Соединенными Штатами о закупке украинских дронов после открытия их экспорта. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время брифинга в Вашингтоне.

«Есть договоренности с президентом США о том, что когда мы открываем экспорт, они будут покупать украинские дроны. Для нас это важно», - подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, такое сотрудничество обеспечит финансирование для украинских компаний, занимающихся производством беспилотников.

Реклама

"Наши предприятия получат средства на производство и увеличение масштабов выпуска", - добавил президент.

Напомним, что после встречи президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом украинский лидер пообщался с журналистами на брифинге.

Возможна встреча с Путиным и обсуждение гарантий безопасности: стало известно, что сказал Зеленский после переговоров с Трампом .