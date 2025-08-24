США согласовали продажу Украине более 3 тысяч ракет ERAM дальнего радиуса действия.

Флаг США / © Associated Press

Ракеты должны прибыть в Украину примерно через шесть недель. Однако применение нового вооружения по-прежнему будет оставаться под контролем Пентагона.

Как сообщает The Wall Street Journal , речь идет о продаже Украине 3350 авиационных ракет Extended Range Attack Munition (ERAM), способных поражать цели на расстоянии от 240 до 450 километров. Это решение, по данным источников, станет важным шагом по усилению возможностей украинской армии на фронте.

Стоимость пакета оценивается в 850 миллионов долларов и значительную часть этой суммы покроют европейские союзники. В то же время официальное объявление о поставках еще не сделано. Соглашение некоторое время оставалось "на паузе" и было привязано к переговорам президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским и российским правителем Владимиром Путиным.

Несмотря на одобрение соглашения, источники WSJ отмечают, что использование новых ракет Украиной будет зависеть от согласования Пентагона. Таким образом, Вашингтон сохраняет контроль над тем, как именно Киев сможет применять это вооружение.

Помимо ракет ERAM, в пакет входят и другие виды помощи. В частности, речь идет о системах противовоздушной обороны и реактивных снарядах GMLRS с дальностью до 145 километров. Они способны существенно усилить оборону Украины в своей территории и обеспечить дополнительную защиту от российских атак.

Напомним, что ранее мы писали о том, что с весны 2025 года Министерство обороны США из-за закрытого механизма согласования блокирует использование Украиной долговременных ракетных систем США для ударов по территории России.