США согласовали продажу Украине спутниковой связи Starlink и оборудования для Patriot более чем на $300 млн

Patriot / © Getty Images

Реклама

Агентство по вопросам оборонного сотрудничества (DSCA) сообщило, что Украина получит продолжение доступа к спутниковым сервисам Starlink стоимостью около 150 млн долларов. Пакет включает в себя инженерное, техническое и логистическое обслуживание, а также другие вспомогательные элементы.

Об этом говорится в сообщении Агентства по оборонному сотрудничеству министерства обороны США.

Кроме того, США согласовали возможную продажу оборудования для систем противовоздушной обороны Patriot на сумму более 179 млн долларов. В Вашингтоне подчеркнули, что оба решения имеют целью укрепить безопасность Украины и поддержать стабильность в регионе.

Реклама

"Предложенная продажа поддержит внешнеполитические цели США и будет способствовать усилению обороноспособности союзника в Европе", - говорится в заявлении DSCA.

Правительство США подчеркнуло, что речь идет только о предварительном одобрении, и окончательное решение зависит от Конгресса. Контракты пока не заключены.

Starlink стал критически важным элементом для украинских военных и гражданских структур, обеспечивая стабильную связь даже там, где разрушена наземная инфраструктура. Patriot же играет ключевую роль в отражении российских воздушных атак.

Напомним, что США одобрили продажу крылатых ракет Украине, несмотря на скандальное заявление Трампа.

Реклама

В Белом доме сделали противоречивые заявления о войне в Украине.