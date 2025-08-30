ТСН в социальных сетях

США согласовали продажу Украине спутниковой связи Starlink и оборудования для Patriot более чем на $300 млн

США приняли предварительное решение о продаже Украине спутниковой связи Starlink и оборудования для систем ПВО Patriot более чем на $300 млн, окончательное слово — за Конгрессом.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Patriot

Patriot / © Getty Images

Агентство по вопросам оборонного сотрудничества (DSCA) сообщило, что Украина получит продолжение доступа к спутниковым сервисам Starlink стоимостью около 150 млн долларов. Пакет включает в себя инженерное, техническое и логистическое обслуживание, а также другие вспомогательные элементы.

Об этом говорится в сообщении Агентства по оборонному сотрудничеству министерства обороны США.

Кроме того, США согласовали возможную продажу оборудования для систем противовоздушной обороны Patriot на сумму более 179 млн долларов. В Вашингтоне подчеркнули, что оба решения имеют целью укрепить безопасность Украины и поддержать стабильность в регионе.

"Предложенная продажа поддержит внешнеполитические цели США и будет способствовать усилению обороноспособности союзника в Европе", - говорится в заявлении DSCA.

Правительство США подчеркнуло, что речь идет только о предварительном одобрении, и окончательное решение зависит от Конгресса. Контракты пока не заключены.

Starlink стал критически важным элементом для украинских военных и гражданских структур, обеспечивая стабильную связь даже там, где разрушена наземная инфраструктура. Patriot же играет ключевую роль в отражении российских воздушных атак.

