США сокращают собственное участие в вопросах безопасности Украины – Politico

Флаги Украины и США / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Реклама

Администрация США пытается минимизировать свою роль в вопросе гарантий безопасности для Украины. Это свидетельствует о нежелании Вашингтона брать на себя ключевые обязательства в будущем урегулировании и стремлении переложить ответственность на европейских партнеров.

Об этом пишет Politico.

Как сообщили изданию американские и европейские чиновники, союзники США все более озабочены тем, что президент Дональд Трамп будет полагаться на Европу для обеспечения долгосрочного мира после того, как Россия завершит свое вторжение.

Реклама

"Стает все более очевидным, что Европа будет осуществлять это на местах", — заявил дипломат НАТО, информированный о переговорах. "США не взяли на себя никаких обязательств".

Президент Дональд Трамп, активно продвигающий идею быстрого заключения мира, настаивает на том, чтобы переговоры состоялись как можно скорее. Однако среди европейских чиновников царит скепсис по поводу темпов процесса.

"Главное заключение заключается в том, что [мирное соглашение] не продвигается слишком быстро", - заявил один из представителей европейских правительств.

Как ранее писали западные СМИ, Белый дом рассматривает Будапешт как возможное место для встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. Эти переговоры, по плану, могут стать следующим шагом в мирном процессе.