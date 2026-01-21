США сокращают участие в НАТО: Вашингтон выводит часть военных и пересматривает свою роль в Европе

НАТО / © Freepik

Реклама

Пентагон объявил о намерении постепенно сократить участие американских военных в около 30 консультативных группах НАТО и структурных элементах обороны Альянса. Решение затрагивает около 200 военнослужащих, которые в настоящее время выполняют функции в системе Североатлантического альянса.

Об этом пишет The Washington Post

Этот шаг, как утверждают в Пентагоне, является частью более широкой политики администрации президента США Дональда Трампа по поводу ослабления военного присутствия США в Европе. Вывод не будет сиюминутным: личный состав не будут заменять после завершения контрактов, и этот процесс может длиться годами.

Реклама

Среди групп, в которых США уменьшают участие, — экспертные и советные комитеты по вопросам энергетической безопасности, морских операций, специальных операций и разведки. Часть американских обязанностей может быть перераспределена внутри самой НАТО, чтобы не повлечь за собой прорыв в работе альянса.

Хотя количество выведенных американских военных невелико по сравнению с более чем 80 тысячами американских сил, находящихся в Европе, эксперты опасаются, что это может привести к потере важного опыта и знаний американских специалистов в НАТО.

Решение состоялось на фоне более широких дискуссий о роли США в коллективной обороне и усилий Трампа снизить военное обязательство Вашингтона в западноевропейских структурах безопасности. В Конгрессе часть законодателей выразила возражение против сокращения сил без консультаций с законодательными властями, напоминая, что закон требует обсуждения таких шагов перед существенными изменениями в военном присутствии.

В настоящее время НАТО уверяет, что такие «корректировки» не чрезвычайны и ее командование продолжает тесный диалог с США относительно дальнейшего распределения сил и ресурсов.

Реклама

Напомним, еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что ЕС должен рассмотреть возможность создания мощных постоянных вооруженных сил численностью 100 тысяч военных.

В то же время глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес призвал Евросоюз к созданию собственной армии и полной независимости оборонной промышленности от «третьих сторон».