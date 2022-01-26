США советуют своим гражданам срочно покинуть Украину

Посольство призывает граждан США в Украине рассмотреть возможность выезда прямо сейчас, используя коммерческий или другой частный транспорт.

Посольство Соединенных Штатов рекомендует своим гражданам покинуть территорию Украины из-за угрозы российского вторжения.

Об этом информирует пресс-служба дипучреждения.

"Ситуация с безопасностью в Украине остается непредсказуемой из-за усиления угрозы российских военных действий и может ухудшаться без уведомления", — говорится в сообщении.

Посольство призывает граждан США в Украине рассмотреть возможность выезда прямо сейчас, используя коммерческий или другой частный транспорт.

Отмечается, что американцы могут вылететь из Украины коммерческими рейсами из всех международных аэропортов Украины.

"Посольство остается открытым и может обрабатывать паспорта США и консульские отчеты о рождении за границей, а также может предоставлять ссуды на репатриацию гражданам США, которые на данный момент не могут позволить себе приобрести коммерческий билет в Соединенные Штаты", — пишут дипломаты.

Гражданам США или родителям несовершеннолетнего гражданина США, отъезд которых задерживается из-за того, что жена/муж не имеют американского гражданства, советуют обратиться в посольство.

Также госдепартамент просит всех граждан США в Украине заполнить онлайн-форму.

"Это особенно важно, если вы планируете остаться в Украине", — говорится в сообщении.

Отметим, что 12 января Госдепартамент США уже обращался к своим гражданам по поводу ситуации в Украине. Там советовали "обдумать планы" о поездках в Украину из-за усиления угроз со стороны России.

Напомним, Госдеп принял решение об отъезде государственных служащих США из посольства в Киеве.