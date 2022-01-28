США созывают Совбез ООН, чтобы пообщаться о российской агрессии и ситуации вокруг Украины

Этот вопрос имеет решающее значение для международного мира и безопасности.
США созываю открытое заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения угрожающего поведения России в отношении Украины и наращивания российских войск на границах Украины и Беларуси.
Об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, – пишет Укринформ.
"Этот вопрос имеет решающее значение для международного мира и безопасности", – добавила она.
Постпред США напомнила, что на украинской границе размещено более 100 тысяч российских военных, РФ также прибегает к другим дестабилизационным действиям, направленным против Украины, «составляя явную угрозу международному миру и безопасности» и нарушая Устав ООН.
"Мы продолжаем наши неутомимые дипломатические усилия по деэскалации напряженности для противостояния этой серьезной угрозе европейскому и глобальному миру и безопасности. Совбез ООН является важнейшей площадкой для дипломатии", — подчеркнул Томас-Гринфилд.
Члены Совета Безопасности должны изучить факты и рассмотреть, что ждет Украину, Россию, Европу в случае дальнейшего вторжения России в Украину.
"Сейчас не время ждать и созерцать. Совбез должен полностью сосредоточиться на этом вопросе, и мы надеемся на откровенное и целенаправленное обсуждение его в понедельник", — подчеркнула постпред США при ООН.
Напомним, что ранее сообщалось, что США устроят "громкие публичные разборки" с Россией в Совбезе ООН в случае вторжения российских войск в Украину.
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