Флаг США / © Associated Press

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Уже завтра в Майами состоится встреча представителей Украины и США, в ходе которой стороны обсудят новые идеи и предложения по мирному урегулированию войны.

Об этом сообщает журналист Axios Барак Равид в соцсети Х.

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По его словам, на встрече американские представители обсудят с украинской стороной наработки, появившиеся после недавнего визита американских переговорщиков в регион.

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«Завтра в Майами состоится встреча посланцев Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с представителями Украины для обсуждения новых идей и предложений, которые американские переговорщики начали разрабатывать совместно с Россией и Украиной во время своего недавнего визита в регион», — сказал журналисту источник в США.

Кроме того, от американской стороны во встрече примут участие представители Совбеза ООН и Министерства финансов США.

Украину на переговорах, по информации источника, будут представлять глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров, а также руководитель ОП Украины Кирилл Буданов.

Также Вашингтон пригласил на встречу советников по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии. Кроме них, к переговорам могут присоединиться представители НАТО и ЕС.

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По словам источника из США, участники встречи обсудят, в частности, предложения по гарантиям безопасности для Украины и плану послевоенного восстановления и процветания.

Речь пойдет также о других аспектах войны.

«Все они нервничают из-за зимы. Это будет трудная зима, если война не прекратится. Поэтому США пытаются выступить посредниками между сторонами для создания единого предложения», — резюмировал собеседник.

Ранее сообщалось, что в Кремле утверждают, что выступают за «комплексное урегулирование конфликта» с Украиной, однако пока не видят перспектив для дипломатического разрешения.

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Мы ранее информировали, что госсекретарь США Марко Рубио, война в Украине зашла в тупик, а шансов закончить ее переговорами сейчас почти нет.

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