США ставят под удар членство Украины в ЕС: шокирующие подробности новой сделки о полезных ископаемых

США предложили новый проект соглашения о полезных ископаемых / © ТСН.ua

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Новый проект соглашения о полезных ископаемых, предложенный США, может подорвать усилия Украины по вступлению в ЕС и предоставить США беспрецедентное влияние на украинскую экономику.

США стремятся взять под контроль все крупные будущие инвестиции в инфраструктуру и добычу полезных ископаемых в Украине с правом вето на участие других стран. Если документ будет подписан в такой редакции, это подставит под сомнение будущее членство Украины в Евросоюзе.

Об этом пишет Bloomberg, журналисты которого ознакомились с проектом соглашения.

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Согласно новому документу, США получат «право первого предложения» на инвестиции во все проекты по развитию инфраструктуры и добыче природных ресурсов. Если Украина подпишет эту сделку, США получат огромную власть и контроль над инвестициями в Украину, включая строительство портов, автомобильных и железных дорог, а также добычу нефти, газа и других природных ресурсов.

«Это будет беспрецедентное расширение экономического влияния США в крупнейшей по площади стране Европы как раз в то время, когда она пытается соответствовать стандартам ЕС», — говорится в статье.

Кроме того, в документе говорится, что все «материальные и финансовые выгоды», предоставленные Соединенными Штатами Украине после начала полномасштабной войны — это вклад американцев в новый инвестиционный фонд. То есть Трамп намерен заставить Украину оплатить всю военную и экономическую помощь США еще до того, как Киев получит какие-либо доходы от этого «фонда партнерства».

Условия нового проекта соглашения с США

Среди условий соглашения стоит отметить еще несколько пунктов:

США получат право первого требования на прибыль инвестиционного фонда реконструкции;

фонд будет контролироваться Международной развития и финансирования США (DFC);

DFC будет назначать 3 из 5 членов совета директоров;

DFC получит право вето для блокирования определенных решений;

Украина сможет назначить 2 из 5 членов совета директоров;

Украина будет лишена возможности вмешиваться в повседневное управление фондом;

Киев обязан вкладывать 50% своих доходов от всех новых проектов в области природных ресурсов и инфраструктуры в фонд;

США будут забирать всю прибыль плюс 4% годового дохода до тех пор, пока их инвестиции не будут возвращены;

Украина будет обязана представлять все новые проекты на рассмотрение руководства фонда;

одобренные проекты будут под надзором DFC либо корпорация получит места в совете директоров этих проектов;

отклоненные проекты Киеву будет запрещено предлагать другим инвесторам в течение как минимум одного года;

США получит приоритетное право на покупку украинских полезных ископаемых, независимо от того, финансирует ли фонд их добычу;

Украине будет запрещено продавать критически важные полезные ископаемые странам, которые США считают своими «стратегическими конкурентами».

Кроме того, проект соглашения не имеет временных рамок. А об условиях расторжения соглашения Bloomberg не сообщает.

Вероятно, прежде чем сделка будет подписана, в документ будут внесены изменения. Осведомленный источник издания, имя которого не называется, отметил, что Украина планирует предоставить свои правки уже на этой неделе.

Напомним, в США надеются, что документ будет подписан в ближайшее время. По словам министра финансов США Скотта Бессента, подписи могут быть поставлены уже на следующей неделе.