США стремятся отменить около $4,6 млрд долга Украины по ссудам — Госдеп

Ведомство проинформировало Конгресс об этом намерении.
Государственный департамент США заявил, что администрация президента Джо Байдена сделала первый шаг для отмены около $4,6 млрд долга Украины, который она должна была вернуть за выданные ссуды, однако сейчас решение должно принять Конгресс.
Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, — пишет Укринформ.
"Если вы вспомните, когда Конгресс принял законопроект о дополнительных ассигнованиях, думаю, еще в апреле, то именно он содержал положение, которое позволяло нам предоставлять определенную сумму экономической помощи Украине. Часть этой экономической помощи была предоставлена в форме ссуд, и мы имели возможность согласно с законопроектом отменить эти ссуды по своему усмотрению", — пояснил представитель Госдепа.
По его словам, ведомство проинформировало Конгресс об этом намерении.
Но законодатели, по его словам, могут не согласиться с этим решением, приняв резолюцию о неодобрении.
"Итак, мы сделали шаг, который был очерчен в законе, чтобы аннулировать выплаты по этим займам, которые оказывали экономическую помощь Украине, и теперь Конгресс может принять свое решение, если они желают", — отметил Миллер.
Напомним, руководство Республиканской партии в Сенате США официально подтвердило решение администрации Байдена отменить ограничения для Украины по применению дальнобойных ракет ATACMS по целям в глубине России.
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