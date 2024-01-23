США стремятся удержать лидерство в поддержке Украины — Белый дом

Союзники и партнеры также внимательно наблюдают, как действует США.

Мир внимательно наблюдает за решениями Вашингтона по поддержке Украины. Мол, если США хотят сохранить глобальное лидерство по этому вопросу, Конгресс должен немедленно принять дополнительную помощь.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет Укринформ.

«Президент отдает себе отчет, что другие страны наблюдают за тем, что мы делаем», — отметил представитель администрации.

Вероятно, за этим внимательно следит и президент России Путин и лидер Китая Си.

«Но и наши союзники и партнеры тоже внимательно наблюдают за тем, как действуем мы, ведь руководство США оказало критическую поддержку Украине. Мы буквально лидировали не только во вкладах, но и координации вкладов других стран, чтобы доставить помощь в Украину», — отметил Кирби.

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В ответ на вопрос, что в случае отказа Конгресса будет принимать дальнейшую помощь для Украины, представитель администрации подчеркнул, что американское лидерство пошатнется, из-за чего некоторые страны также пересмотрят свои взносы.

«И это может иметь потенциально катастрофические последствия для Украины», – резюмировал представитель Белого дома.

Напомним , Джо Байден 19 января заявил, что надеется на заключение соглашения в Сенате по поводу американо-мексиканской границы, являющегося одним из ключевых вопросов на пути к принятию помощи Украине, уже на следующей неделе.

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