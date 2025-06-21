ООН / © Associated Press

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В феврале этого года во время подготовки резолюции ООН к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину США тайно согласовывали свой проект документа с российской стороной. Это происходило в обход Украины и европейских союзников.

Об этом пишет газета Le Monde со ссылкой на дипломатические источники.

Издание описывает разговор между временной поверенной в делах США Дороти Ши и послом Франции в ООН Николя де Ривьером и его британской коллегой Барбарой Вудворд. Их разговор состоялся 21 февраля за несколько дней до голосования за резолюцию.

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Ши сообщила послам Франции и Великобритании, что Вашингтон просит Украину отозвать свою резолюцию, потому что США намерены внести собственную и рассчитывают на поддержку от европейцев.

Когда французский дипломат Николя де Ривьер спросил, в чем состоит суть проекта США, Ши ответила: «Мир, а не война». На что французский дипломат иронически заметил: «Это что, российско-американская инициатива?».

Как выяснилось позже, его предположение имело основание: Париж и Лондон подтвердили, что проект резолюции США американцы действительно писали, предварительно проконсультировавшись с россиянами.

Как пишет Le Monde, Франция в Генассамблее направила в текст американской резолюции такие поправки, которые ее взрывали, в частности, в текст добавили требование уважения к территориальной целостности.

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В конце концов правками и значительной дипломатической работой удалось настолько изменить проект резолюции США, что сам Вашингтон воздержался от голосования за него.

Украинскую резолюцию сохранили в оригинальном виде и приняли вопреки сопротивлению США и РФ.

Резолюция США в ООН по войне в Украине

Напомним, что США представили проект резолюции ООН к третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Документ существенно отличался от варианта, подготовленного Украиной и европейскими союзниками. Документ США не содержал упоминаний о территориальной целостности Украины и не включал критики в адрес России.