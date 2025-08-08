Госдеп США.

Украина и агрессорка Россия должны приложить усилия, чтобы полностью прекратить войну. Соединенные Штаты Америки рассматривают экономическое давление как один из вариантов для завершения конфликта.

Об этом написала спикер американского Госдепа Теми Брюс на странице в Сети Х.

Она подчеркнула, что президент США Дональд Трамп продолжает работать над прекращением российско-украинской войны.

"Использование экономической мощи Америки для достижения результатов в переговорном процессе – один из многих его вариантов. Обе стороны должны активизироваться, чтобы полностью остановить конфликт", - добавила Брюс.

Напомним, заместитель представителя американского Государственного департамента Томми Пиггот заявил, что "ключ" для завершения войны в Украине - это "привлечение двух сторон к переговорам". Он отмечает, прежде всего - это "не вопрос доверия" к "фюреру" РФ Владимиру Путину, а это - "вопрос действий".

Заметим, экспосол Великобритании в Украине Саймон Смит говорит: важным вопросом остается то, как серьезно Трамп и Путин настроены завершить войну. По его словам, "фюрер" РФ уверен, что время на его стороне, а потому "все, что ему нужно делать, это продолжать работать и ждать, пока поддержка Украины сломается".