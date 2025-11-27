Госсекретарь США Марко Рубио / © Associated Press

Реклама

Соединенные Штаты в первую очередь хотят добиться заключения мирного соглашения между Украиной и Россией, и только после этого готовы говорить о гарантиях безопасности.

Об этом сообщает Politico, ссылаясь на европейских дипломатов, знакомых с деталями американских предложений Киеву.

По словам одного из евродипломатов, это требование стало ключевым в материалах, переданных Соединенными Штатами украинской стороне на прошлой неделе. Другой собеседник уточнил, что госсекретарь США Марко Рубио во время телефонного разговора с европейскими чиновниками заявил: президент Дональд Трамп готов предоставить Украине долгосрочные гарантии безопасности, но позже уже после мирных договоренностей.

Реклама

Еще один европейский дипломат сообщил, что Рубио поднимал тему гарантий при переговорах в Женеве, однако не детализировал ее и не повторял эти предложения в отдельных разговорах с британскими и французскими представителями.

По данным Politico, глава Госдепа также выделил ряд вопросов, которые стороны должны решить уже после заключения соглашения. Европейские дипломаты предполагают, что речь идет, в частности, о территориях и замороженных российских активах.

В Белом доме настаивают, что ни один вариант мирного соглашения не может обойтись без гарантий безопасности для Украины.

«Администрация Трампа неоднократно заявляла, как публично, так и частно, что любое соглашение должно обеспечивать полные гарантии безопасности и сдерживания для Украины», — сказала замглавы Белого дома Анна Келли.

Реклама

Госдепартамент США проигнорировал запрос Politico о дополнительных комментариях.

Как пишет издание, во время переговоров в четверг Рубио заявил европейским партнерам, что США не считают себя «справедливым посредником», ведь Вашингтон оказывает военную помощь Украине и вводит санкции против России.

Часть европейских стран опасается, что администрация Трампа может сместить баланс в сторону Москвы.

«Никакого слова о правах человека, гуманитарных вопросах, международном праве или принципах. Такое предложение создает новую европейскую „архитектуру безопасности“, полную дыр», — отметил третий европейский дипломат.

Реклама

Ранее сообщалось, что одно из предложений в новом «мирном плане» США для Украины может сорвать использование замороженных российских активов для предоставления Киеву кредита в размере 140 млрд евро.

Мы ранее информировали, что Кремль намеренно «слив» записи разговоров помощников Трампа с россиянами.