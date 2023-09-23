США требуют от Польши разъяснений относительно поддержки Украины — Bloomberg

Особенно в Вашингтоне обеспокоены словами премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

США требуют от Польши разъяснений по поводу ее поддержки Украины после того, как польские чиновники предположили, что Варшава может прекратить военную помощь.

Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на представителя Пентагона.

Чиновник, пожелавший остаться анонимным, сказал, что Польша остается преданной поддержке Украины, но точная позиция страны неясна.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее на этой неделе заявил, что страна прекратила поставки оружия в Украину, усугубляя спор со своим восточным соседом, подрывающим жизненно важный альянс в борьбе Киева против агрессии России.

Хотя позже обе стороны заявили об ослаблении напряженности, публичный спор внезапно подверг сомнению единство партнеров.

Конфликт, начавшийся из-за украинских поставок зерна, ставших политической ответственностью для Польши, рисковал поставить под угрозу солидарность Европы с Украиной против вторжения России.

Тем не менее, американский чиновник сказал, что разногласия между союзниками еще не вызвали трещины в единстве коалиции, поддержавшей Украину.

Неназванный европейский дипломат заявил, что польские коллеги заверили, что военная поддержка Украины со стороны страны будет продолжаться, хотя и в меньших масштабах. Человек сказал, что потеря поддержки Польши может оказаться вредной для военных усилий Украины, поскольку это рискует подорвать единство НАТО.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда сдержанно прокомментировал слова Зеленского о "политическом театре".

Кроме того, мы ранее информировали, что глава Минобороны Чехии Яна Чернохова предостерегла Украину и Польшу от повышения напряженности в отношениях.

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