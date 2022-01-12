США требуют от России "объяснить или остановить" военные учения вблизи границ с Украиной: заявление

"Над Украиной не должен висеть этот дамоклов меч", — подчеркнула замгоссекретаря США по политическим вопросам.
Переговоры между США и Россией завершатся успехом только в случае "атмосферы деэскалации", для достижения которой Москве необходимо объяснить или остановить военные учения вблизи границ с Украиной.
Об этом заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд и спикер американского Госдепа Нед Прайс заявили во время брифинга во вторник, 11 января.
По словам Нуланд, Россия пока не прибегла к шагам, необходимым для деэскалации. "Эти переговоры продолжатся, но они не увенчаются успехом, если мы не сможем провести их в атмосфере деэскалации. Над Украиной не должен висеть этот дамоклов меч", — подчеркнула она.
Прайс, со своей стороны, отметил, что снижение напряженности предполагает, в частности, "возвращение российских войск в казармы", а также "прозрачность любых легитимных учений, происходящих на территории РФ".
"Обучение должно быть либо объяснено, либо остановлено, чтобы указанное тяжелое вооружение вернулось к привычным местам хранения, — подчеркнул спикер Госдепа. — Мы стремимся сделать все возможное, чтобы поддержать дипломатическое урегулирование конфликта на востоке Украины".
Нед Прайс добавил, что Украина "продемонстрировала приверженность мирному прекращению войны" и США "готовы поддержать эти усилия".
Он также напомнил, что несколько месяцев назад на границах Украины не было 100 тысяч российских военнослужащих, масштабных учений с боевой стрельбой и маневров с тяжелым вооружением, вертолетами и т. д. По его словам, Кремль и не пытался действовать тайно.
"Это подчеркивает и поддерживает нашу обеспокоенность, а также тот факт, что это делалось и делается в попытке запугать", — добавил он.
Ранее сообщалось, что Российская Федерация начала военные учения в регионах, граничащих с Украиной. Участие в них принимают около трех тысяч российских военнослужащих.
Напомним, что в понедельник, 10 января, в Женеве завершились переговоры правительственных делегаций России и США о так называемых "гарантиях безопасности", которыми Москва требует исключить возможность вступления Украины в НАТО.
После встречи первая заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что Россия не дала гарантий не вторгаться в Украину. Также она предупредила Россию о новых санкциях из-за агрессии против Украины.
Между тем, конгрессмены в США предложили объявить Украину страной "НАТО-плюс".
Читайте также:
- "Существенного повода для оптимизма мы не видим" — Кремль о переговорах США и РФ в Женеве
- Зеленский и Ермак обсудили дальнейшие шаги в рамках нормандского формата с советниками глав Франции и Германии
- "Россия – серийный насильник и получит по я*цам": польский политик резко отреагировал на заявление Лаврова