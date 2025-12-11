США требуют от Украины сдать "крепости" Донбасса без боя: FT об одержимости Виткоффа

Спецпосланник Дональда Трампа Стив Виткофф / © Getty Images

Администрация Дональда Трампа не просто предлагает, а активно давит на Киев, требуя территориальных уступок. Главным камнем преткновения стал Донбасс — регион, который Кремль пытается захватить годами, а Вашингтон теперь предлагает отдать ради мира.

О подробностях этих требований пишет The Financial Times.

«Одержимость» Виткоффа

По данным издания, Стив Виткофф, специальный посланник Трампа, уже шесть раз встречавшийся с Путиным в этом году, стал настоящим лоббистом идеи «обмена землями».

«Виткофф был «одержим» идеей, что если бы Киев просто передал Москве остальную 25% находящейся под его контролем восточной части Донецкой области можно было бы достичь справедливого мира и избежать продолжительной, более разрушительной войны», — рассказали журналистам два высокопоставленных украинских чиновника.

Сам Трамп поддерживает эту линию, аргументируя это тем, что у Украины «нет карт на руках» и она потеряет еще больше, если продолжит воевать в следующем году.

Пояс «города-крепость»

Для Украины реализация этого плана означает крушение. Речь идет о передаче под контроль России так называемого "пояса крепостей" - городов Покровск, Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск.

Это не просто территории, а эшелонированная оборона, на которую в прошлом году была израсходована значительная часть из миллиарда долларов, выделенных на фортификации.

«Западнее оборонительной линии степь выравнивается, и у России будут открытые поля и менее густонаселенные районы, через которые она сможет продвигаться», — предупреждают аналитики.

Фактически, отдав эти города, Украина откроет врагу путь в глубь страны.

Реакция Киева: «ядовитая таблетка»

Президент Зеленский категорически исключает такие предложения, называя их «ядовитой таблеткой». Он неоднократно отмечал, что не имеет ни юридического, ни морального права отдавать украинские земли.

Один из европейских послов, присутствовавший на презентации американского плана, описал свои впечатления одним словом: «тошно».

Эксперты также предостерегают: любая «демилитаризованная зона», которую предлагают создать США, без реальных войск НАТО станет только паузой перед новым нападением России, как это было после Минских соглашений.

Напомним, американские предложения по Донетчине фактически учитывают позицию России. Зеленский заявил, что это точно не в интересах Украины.