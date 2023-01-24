США убеждают, что Финляндия и Швеция готовы к членству в НАТО

Несмотря на заявления президента Турции Реджепа Эрдогана, что его страна не будет принимать решение о расширении НАТО, официальный Вашингтон убеждает, что Финляндия и Швеция готовы к членству в Альянсе.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, — пишет Укринформ.

"Наша оценка состоит в том, что Финляндия и Швеция готовы присоединиться к Альянсу", — сказал представитель внешнеполитического ведомства США.

Он подчеркнул, что об этом в Вашингтоне заявляли на разных уровнях, кроме того, Конгресс США принял соответствующее решение – согласно существующей в Альянсе процедуре.

«Одна из причин, почему Финляндия и Швеция готовы присоединиться к НАТО, это то, что они развитые демократии», — резюмировал представитель Госдепа.

Также читайте Эрдоган назвал условие вступления Швеции в НАТО

Напомним, ранее сообщалось, что Анкара вызвала посла Швеции Стаффана Херрстрома из-за действий курдской организации Стокгольми. Во время акции возле мэрии было "повешено" чучело, которое символизировало турецкого президента Реджепа Таипа Эрдогана.

А вот публичное сожжение Корана в Стокгольме спровоцировало обострение между Турцией и Швецией. У посольства Турции ультраправый политик поджег экземпляр священной книги мусульман без помех со стороны местной полиции. В ответ в Стамбуле сожгли флаг Швеции.

Поэтому Эрдоган отказал Швеции в помощи вступить в НАТО.

Читайте также:

На чьей стороне Эрдоган по вопросу Украины и России? / Егор Чернев