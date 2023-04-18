США убеждены, что Бразилия "повторяет российскую и китайскую пропаганду" по поводу войны в Украине — СМИ

Об этом заявил журналистам представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби, — пишет NDTV

Белый дом подверг резкой критике Бразилию после того, как президент Луис Инасио Лула да Силва во время поездки в Китай заявил, что Соединенные Штаты поощряют войну в Украине.

«В этом случае Бразилия повторяет российскую и китайскую пропаганду, вообще несмотря на факты», — сказал журналистам спикер Совета национальной безопасности Джон Кирби.

Лула заявил во время визита в Пекин, где встретился с китайским лидером Си Цзиньпином, что "Соединенные Штаты должны прекратить поощрять войну и начать говорить о мире. Европейский Союз должен начать говорить о мире".

Это повторяет линию, которую часто используют Москва и Пекин, обвиняющие Запад в войне, которая началась в феврале 2022 года, когда российские войска полномасштабно ворвались в Украину.

Бразилия не присоединилась к западным странам по введению санкций против России и отказалась поставлять Украине боеприпасы.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в Бразилии, в начале латиноамериканского тура, заявил, что Россия «благодарна нашим бразильским друзьям за четкое понимание генезиса ситуации (в Украине)».

Кирби заметил, что сообщение Лулы о войне было «глубоко проблематичным».

У Вашингтона нет "никаких возражений против любой страны, которая хочет попытаться покончить с войной", сказал он.

"Очевидно, мы хотим, чтобы война закончилась", – сказал Кирби. "Это может произойти прямо сейчас, сегодня, если Путин прекратит атаковать Украину и выведет ее войска", — добавил он.

«Последние комментарии Бразилии о том, что Украина должна рассматривать официальную уступку Крыма как мирную уступку, просто ошибочны, особенно для такой страны, как Бразилия, проголосовавшая за поддержку принципов суверенитета и территориальной целостности в ООН», — резюмировало американский чиновник.

Напомним, что бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва предлагает, чтобы Украина уступила Россию аннексированный Крым для того, чтобы положить конец войне.

Читайте также:

Друга Путина - прочь: Украина и Бразилия перезагружают отношения - Юлия Свириденко