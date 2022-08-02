США ударили санкциями по Кабаевой, бизнесменам из РФ и коллаборантам оккупантов

США ввели санкции против Алины Кабаевой – российской экс-гимнастки и вероятной любовницы диктатора Владимира Путина. Она также является председателем совета директоров Национальной Медиагруппы (холдинг, владеющий контрольными пакетами в государственных средствах массовой пропаганды).

В американский список санкций попал также ряд российских бизнесменов, предпринимателей и украинских коллаборантов, сотрудничающих с оккупантами на временно захваченных территориях.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина США.

Так, ограничения были наложены на 13 физических лиц, 36 организаций и предприятий, а также две яхты, связанные с российскими олигархами.

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Что касается бизнесменов, то в списке фигурируют связанные с Кремлем Андрей Гурьев, Андрей Мельниченко, Дмитрий Пумянский, Виктор Рашников, а также Александр Пономаренко, считающийся одним из совладельцев "дворца Путина".

Санкции также введены против пророссийского коллаборанта Константина Иващенко, а также представителей оккупационных "властей" в Херсонской области Владимира Сальдо, Сергея Елисеева, Кирилла Стремоусова.

Среди юридических лиц под санкции США попали инновационный центр "Сколково", Магнитогорский металлургический комбинат, Московский физико-технологический институт и многие другие.

Напомним, ранее стало известно, где находится Кабаева, которая в начале вторжения РФ в Украину жила в Швейцарии.

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