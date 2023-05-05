США уделяют большое внимание обеспечению Украины средствами ПВО — Белый дом

Соединенные Штаты Америки и дальше планируют военную поддержку Украины.

Сейчас США большое внимание уделяется обеспечению украинцев средствами противовоздушной обороны.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет Укринформ.

"Мы уделяем большое внимание противовоздушной обороне", — подчеркнул Кирби в ответ на вопрос о взаимодействии Соединенных Штатов с украинской стороной.

Он отметил, что благодаря средствам ПВО, предоставленным Украине не только Америкой, но и союзниками и партнерами, было сбито большинство крылатых ракет, запущенных по украинским городам за последние 48-72 часа.

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«Итак, мы продолжаем сосредотачиваться на этом», — добавил представитель Белого дома.

Напомним, что ранее стали известны подробности воздушной атаки на Киев 4 мая 2023 года. Очередная воздушная атака Киева – для столицы она уже третья из четырех дней мая. В воздушном пространстве столицы силами ПВО все вражеские ракеты и БПЛА были уничтожены.

Также ранее украинская ПВО сбила на юге четыре беспилотника кафиров.

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