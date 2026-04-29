США удивили решением по ЧАЭС: Зеленский отреагировал мгновенно

ЧАЭС / © Чернобыльськая АЕС / Instagram

США выделят до 100 млн долларов на ремонт защитной арки над Чернобыльской АЭС, чтобы не допустить утечки радиации. Также Вашингтон просит другие страны G7 помочь собрать оставшиеся деньги на срочные работы.

Об этом говорится в официальном заявлении Государственного департамента США.

Что предлагают в США по ЧАЭС

Американская сторона отметила критическое состояние объекта и призвала союзников из стран «Группы семи» помочь профинансировать проект. Общая сумма, необходимая для экстренного восстановления арки саркофага, составляет 500 млн. долларов.

«Без ремонтных работ сооружение больше не может обеспечить достаточную защиту, что повышает угрозу опасной утечки высокорадиоактивных материалов в Европу», — отметила в Госдепартаменте США.

Средства США должны стать первым вкладом в рамках более широкой международной инициативы по поддержанию экологической безопасности на месте катастрофы 1986 года.

Заявление Госдепартамента США. / © Скриншот

Позиция и реакция Зеленского

Эту новость также подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что вклад США стал результатом договоренностей, достигнутых во время Международной Чернобыльской конференции по восстановлению и ядерной безопасности.

«Это была целенаправленная атака России на Чернобыльскую станцию дроном, аналогом иранского „шахеда“. Конфайнмент, закрывающий остатки Чернобыльской станции, предохраняет всех от радиационных угроз. Он был создан усилиями международной коалиции, и сейчас для его восстановления нужно более 500 миллионов евро», — отметил Президент.

Зеленский подчеркнул, что восстановление полной безопасности объекта является приоритетом, и поблагодарил Соединенные Штаты за помощь в защите от радиационных угроз.

Напомним, в Украине собирают средства на ремонт «Арки» над Чернобыльской АЭС. Защитная постройка была повреждена во время атаки российского беспилотника в феврале 2025 года. На восстановление и укрепление объекта требуется около 500 млн. евро.

В свою очередь, Украина призвала международное сообщество добиться немедленного прекращения боевых действий вблизи атомных объектов из-за угрозы масштабной ядерной аварии.

Стоит напомнить, что в ночь на 14 февраля российский дрон с фугасной боевой частью сознательно атаковал укрытие 4-го энергоблока ЧАЭС, вызвав пожар на крыше саркофага.

