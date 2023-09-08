США угрожают санкциями тем, кто поддерживает фиктивные выборы на оккупированных территориях

Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкена, пишет Укринформ.

Российская Федерация проводит фиктивные выборы на оккупированных территориях Украины. Эти так называемые выборы проходят почти через год после того, как Кремль устроил фиктивные референдумы и якобы аннексировал Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области Украины, а также более девяти лет после того, как Россия якобы аннексировала украинский АР Крым и Севастополь», – говорится в заявлении.

Кремль надеется, что сфабрикованные результаты российских властей усилят незаконные претензии РФ на оккупированные ею части Украины. «Но это ничто иное, как пропагандистское мероприятие», – продолжил Блинкен.

Он подчеркнул, что действия Москвы еще раз демонстрируют ее откровенное пренебрежение принципами Устава ООН.

«Соединенные Штаты никогда не признают претензий РФ на какую-либо суверенную территорию Украины, и мы напоминаем лицам, которые могут поддержать российские фиктивные выборы в Украине, в том числе путем участия в качестве так называемых «международных наблюдателей», что они могут попасть под санкции. и визовые ограничения»,- резюмировал глава американской дипломатии.

Добавим, что российская избирательная комиссия назначила псевдовыборы на территориях, которые ВСУ давно уволили.

Напомним, на территориях, где уже начались так называемые "выборы", российские оккупанты столкнулись с нежеланием украинцев участвовать в них. Поэтому кафиры ходят к людям, заставляя голосовать даже по паспорту Украины.

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