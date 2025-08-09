Дональд Трамп и Путин / © Getty Images

Высокопоставленные чиновники из США, Украины и ряда европейских государств на этой неделе встретятся в Великобритании для координации позиций накануне запланированной встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Путина.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на три источника, осведомленных о планах.

Идея такого совещания возникла после нескольких телефонных переговоров между представителями США, Украины и европейских стран. Целью является выработка единого подхода к мирным инициативам, которые могут обсуждаться на переговорах в августе.

По данным Axios, в Киеве и среди союзников по НАТО существует обеспокоенность, что Трамп может согласиться на предложения Путина по завершению войны без учета интересов Украины и партнеров.

Известно, что Кремль предлагает прекратить войну в обмен на отказ Украины от контроля над Луганской, Донецкой областями и Крымом. Часть участников обсуждений также слышала, что Россия может отказаться от претензий в Херсонскую и Запорожскую области.

Украинские чиновники подчеркивают, что пока не располагают полной информацией ни о деталях российского предложения, ни об официальной позиции США.

Следует отметить, что даже если президент Украины Владимир Зеленский согласится на какие-либо территориальные уступки, ему придется проводить референдум, поскольку Конституция Украины запрещает отчуждение территорий без волеизъявления народа.

президент США Дональд Трамп и российский диктатор Путин проведут встречу 15 августа в американском штате Аляска.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп заявил, что потенциальное мирное соглашение между Украиной и Россией будет предусматривать «обмен территориями».