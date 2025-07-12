США усиливают давление на союзников: чего требуют от Японии и Австралии

Пентагон требует от союзников в Индо-Тихоокеанском регионе четкой позиции на случай войны за Тайвань / © Associated Press

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Пентагон усиливает давление на Японию и Австралию, требуя от них конкретных обязательств по роли, которую они будут играть в случае войны между США и Китаем за Тайвань. Это требование, прозвучавшее от заместителя министра обороны по политике Эльбриджа Колби, вызвало удивление и определенное раздражение у ключевых американских союзников в Индо-Тихоокеанском регионе.

Об этом сообщает Financial Times.

Эльбридж Колби, заместитель министра обороны по политике, в последние месяцы активно продвигает вопрос о роли Японии и Австралии в случае войны за Тайвань на встречах с оборонными ведомствами. Это часть усилий США по усилению сдерживания и подготовке к возможному конфликту.

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Американский чиновник по обороне отказался комментировать запрос о Тайване, но подчеркнул, что цель обсуждений Колби с союзниками — «интенсифицировать и ускорить усилия по укреплению сдерживания сбалансированным, справедливым образом». Эти переговоры также включают в себя убеждения союзников увеличить оборонные расходы на фоне роста угрозы от Китая. Однако требование конкретных обязательств по войне за остров новое.

Один источник издания отметил: «Конкретное оперативное планирование и обучение, имеющее прямое применение в чрезвычайной ситуации на Тайване, продвигается с Японией и Австралией. Но этот запрос застал Токио и Канберру врасплох, поскольку сами США не дают Тайваню безоговорочных гарантий».

США давно придерживаются «стратегической двусмысленности» и избегают обязательств и обещаний защищать остров. Бывший президент Джо Байден четырежды отступал от этого, обещая вмешательство, но Дональд Трамп отказывается комментировать свои действия.

Вызовы для союзников

«Очень трудно заставить союзников предоставить конкретику по действиям в тайваньском конфликте, когда они не знают ни контекста сценария, ни ответа самой Америки», — считает эксперт из Азии Зак Купер.

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Он добавил, что Трамп «не обязался защищать Тайвань, поэтому нереалистично для США настаивать на четких обязательствах от других».

Давление направлено на оборонных чиновников Японии и Австралии. По словам другого источника, представители Японии, Австралии и других союзников США коллективно подняли брови. Министерство обороны Японии заявило, что «затрудняюсь ответить на гипотетический вопрос о 'тайваньской чрезвычайной ситуации'». Любой ответ, по его словам, будет реализован на индивидуальной и конкретной основе в соответствии с конституцией, международным правом и внутренним законодательством. Посольство Австралии в США вообще не прокомментировало ситуацию.

Напряженность в отношениях и рост издержек

Давление Колби следует за другими действиями, которые вызвали беспокойство, в частности, пересмотр соглашения Aukus и призывы к европейским военным сосредоточиться на евроатлантическом регионе. Также недавно Япония упразднила встречу с США на уровне министров после того, как Колби резко увеличил запрос на оборонные расходы. Пентагону пришлось защищать Колби после сообщений о его ответственности за блокирование поставок оружия Украине.

Дебаты по Тайваню проходят на фоне давления Трампа на Токио и Канберру по увеличению расходов, что, по мнению союзников Колби, важно из-за роста угрозы Китаю. Американский чиновник отметил, что «разговоры тяжелые, но мы считаем, что это оставит нас всех в лучшем положении». Он выразил уверенность, что Япония и Австралия увеличат оборонительные расходы быстрее европейских союзников и что «это не должно занять 20 лет».

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Ситуация особенно чувствительна для Японии, поскольку давление по увеличению расходов, включая выходившее от Колби и публично раскритикованное премьер-министром Сигеру Исиба, происходит накануне выборов в верхнюю палату парламента 20 июля.

Чиновник США подчеркнул, что Вашингтон понимает политические соображения союзников и стремится работать с ними для решения общих проблем. По его словам, Пентагон получил «положительные» сигналы по увеличению расходов от Японии и Австралии, но «критически важно увидеть результаты». Чиновник возразил, что Колби игнорирует беспокойство союзников, отметив значительные инвестиции в сотрудничество.

Наращивание военной силы на Тайване

По информации Deutsche Welle, 12 июля тайваньские военные приступили к развертыванию реактивных систем залпового огня HIMARS в рамках масштабных учений «Хань Куан». Цель учений — показать решимость острова противостоять любому вторжению. Были подмечены грузовики с системами HIMARS в районе Тайчжуна. Ожидаются обучающие и боевые стрельбы.

Тайвань получил первые 11 из 29 установок HIMARS в прошлом году. Это оружие с дальностью около 300 км может поражать цели в китайской провинции Фуцзянь по другую сторону Тайваньского пролива.

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Напомним, Пекин рассматривает демократически управляемый Тайвань как собственную территорию и угрожает силовым «воссоединением», усиливая военное давление на остров, категорически отвергающий претензии Китая на свой суверенитет. Увлечение Тайваня стало бы историческим достижением для Си, стремящегося оставить после себя наследие «объединения родины».