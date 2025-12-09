Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский, по данным Axios, сейчас испытывает усиленное давление со стороны Соединенных Штатов, ожидающих, что Киев согласится на территориальные потери и другие уступки в рамках так называемого «мирного» плана.

Об этом информирует Axios .

Издание отмечает, что после нескольких недель интенсивных переговоров украинские чиновники и дальше считают отдельные положения нынешнего американского проекта идущими в пользу Москвы. По их мнению, США требуют от Зеленского гораздо большего, чем от диктатора Путина.

Реклама

В то же время неназванный американский чиновник отрицал эти замечания, подчеркнув, что Вашингтон оказывает давление и на Кремль, добиваясь смягчения его требований.

Главные пункты плана и изменения после поездки в Москву

Axios сообщает, что дискуссии шли вокруг двух ключевых вопросов:

— требования России, чтобы Украина уступила весь Донбасс, включая территории, которые РФ пока не контролирует;

— просьба Украины получить надежные гарантии безопасности от США во избежание повторной агрессии.

Один из украинских чиновников утверждает, что план США стал хуже Киева после того, как 2 декабря советники президента США Дональда Трампа — Стив Виткофф и Джаред Кушнер — провели пятичасовую встречу с Путиным.

Реклама

США хотели, чтобы Зеленский согласился по телефону

6 декабря после трехдневной серии переговоров между командами Зеленского и американских советников состоялся телефонный разговор.

По данным Axios, во время двухчасового разговора Виткофф и Кушнер, вероятно, хотели получить от Зеленского четкое согласие.

"Сложилось ощущение, что США пытались разными способами убедить нас в желании России захватить весь Донбасс, и что американцы хотели, чтобы Зеленский все это принял в телефонном разговоре", - рассказал украинский чиновник.

Зеленский подчеркнул, что получил обновленное предложение только за час до звонка и еще не успел его проработать. Именно поэтому, отмечает издание, накануне прозвучала резкая реакция президента США.

Реклама

Американский чиновник назвал такие объяснения странными, ведь некоторые документы, по его словам, передали накануне. Украинская сторона уточняет: часть материалов получили раньше, но другие непосредственно перед разговором.

Чиновники в Киеве отмечают, что новая версия плана содержала более жесткие требования по территориям и контролю над Запорожской АЭС, а также не давала ответов на фундаментальные вопросы о гарантиях безопасности.

«Есть важные вопросы, связанные с территорией, которые необходимо обсудить более подробно: кто что контролирует, кто где остается, кто отводит войска. И если Украина отведет войска от линии столкновения, как убедиться, что Россия сделает то же и не продолжит боевые действия», — передает Axios слова источника.

Украинские чиновники добавляют, что администрация США, похоже, ожидала быстрого согласования со стороны Зеленского, несмотря на риски.

Реклама

Axios также отмечает, что американские чиновники настаивают: нынешний проект в значительной степени сформирован под влиянием Украины, а Виткофф и Кушнер давили и Путину, чтобы добиться уступок с российской стороны.

Однако весь этот эпизод, заключает издание, проявил глубокое недоверие между администрациями Зеленского и Трампа, несмотря на многие часы переговоров.

США пытаются удалить Зеленского от европейских союзников

Представители Украины и США сообщают, что в Вашингтоне отрицательно оценили встречу Зеленского в Лондоне, рассматривая ее как попытку выиграть время.

Украинские официальные лица считают, что США стремятся изолировать Зеленского от европейских лидеров, чтобы усилить собственное давление.

Реклама

"Зеленский не может принимать столь радикальные решения, не посоветовавшись со своими ключевыми союзниками в Европе", - пояснил один из украинских чиновников.

По его словам, в то время как команда Трампа требует быстрых шагов, европейские партнеры призывают Киев действовать осторожно.

"Такая динамика возмущает некоторых людей в Белом доме, которые считают европейцев главным препятствием для сделки", - пишет Axios.

Вопросы гарантий безопасности

Издание сообщает, что Украина и страны Европы ведут консультации по механизму гарантий безопасности. Один из европейских чиновников признал, что пока неясно, какую именно роль США готовы взять себя и чего они ожидают от европейских партнеров.

Реклама

Два украинских чиновника уточнили, что последнее предложение США по гарантиям безопасности базируется на более широких подходах, чем предыдущие варианты, однако все еще не содержит договора, ратифицированного Сенатом.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп поделился в соцсетях статьей издания New York Post, в которой европейские лидеры обвиняются в блокировании американского мирного плана в отношении Украины .

Мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подробно проинформировал партнеров о ходе дипломатического трека .