США усилят военное присутствие в странах НАТО в Восточной Европе, если РФ прибегнет к новой агрессии против Украины

США усилят военное присутствие в странах НАТО в Восточной Европе, если РФ прибегнет к новой агрессии против Украины

Этот вопрос рассматривается, если Россия решит ворваться в Украину.

США могут усилить военное присутствие в странах НАТО в Восточной Европе, если Россия примет новую агрессию против Украины.

Представитель Белого дома Джен Псаки подтвердила готовность Вашингтона, — информирует Укринформ.

Отвечая на вопрос, существует ли план развертывания американских сил на восточном фланге НАТО, если Россия вторгнется в Украину, Псаки отметила, что после начала войны в 2014 году многие страны-партнеры в Восточной Европе искали гарантий, хотели усиления военного присутствия, хотели дополнительных развертываний.

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"И, безусловно, этот вопрос рассматривается, если Россия решит вторгнуться в Украину", – добавила она.

Недавно советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, напомнила она, рассказал журналистам, что эту тему президент Джо Байден поднимал во время виртуальной встречи с президентом России Владимиром Путиным 7 декабря.

Ранее замминистра иностранных дел России отмечал, что НАТО столкнется с "тяжкими последствиями" в случае расширения на восток. Также в Министерстве иностранных дел РФ призвали НАТО официально отказаться от декларации 2008 года по поводу стремления Украины и Грузии стать членами Альянса.

Впрочем, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подверг критике это требование, подчеркнув, что "отношения НАТО с Украиной будут решать 30 союзников НАТО и Украина — никто другой".

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