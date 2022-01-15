США устроят РФ "громкие разборки" в Совбезе ООН в случае ее вторжения в Украину — FP

Администрация Байдена постарается "подчеркнуть дипломатическую изоляцию России" и "вбить клин" между РФ и Китаем.
США устроят "громкие публичные разборки" с Россией в Совбезе ООН в случае вторжения российских войск в Украину.
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Foreign Policy.
По данным издания, администрация американского президента Джо Байдена будет пытаться "подчеркнуть дипломатическую изоляцию России", а также по возможности "вбить клин" между РФ и Китаем.
Американское высокопоставленное лицо на условиях анонимности рассказало, что США уже информируют ключевых союзников в Европе и Совете Безопасности ООН о российской военной деятельности и готовятся к потенциальному публичному противостоянию.
"Это усилие станет для посла США в ООН Линды Томас-Гринфилд серьезной проверкой ее навыков ведения дебатов, поскольку она встретится лицом к лицу с послом России Василием Небензей", — говорится в материале.
Собеседник издания также подчеркнул, что военная угроза России наносит удар "в самое сердце Устава ООН". "Есть ценность в привлечении внимания к кризису, — добавил он. — Это бы продемонстрировало, насколько изолирована Россия в Совете Безопасности ООН и на мировой арене".
Авторы отмечают, что "планы США предварительны и могут не осуществиться, если Соединенные Штаты и Россия достигнут согласия на текущих переговорах".
12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия-НАТО, в ходе которого обсуждались вопросы безопасности на фоне наращивания военного присутствия РФ у границ Украины. По итогам встречи НАТО отвергло ультиматум Кремля по поводу украинских перспектив в Альянсе, заявив, что компромиссов не будет.
А 10 января в Женеве завершились переговоры правительственных делегаций России и США о так называемых "гарантиях безопасности", которыми Москва требует исключить возможность вступления Украины в НАТО.
После встречи первая заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что Россия не дала гарантий не вторгаться в Украину. Также она предупредила Россию о новых санкциях из-за агрессии против Украины.
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