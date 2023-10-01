США утвердили временный бюджет без помощи Киеву: повлияет ли это на помощь от ЕС

На брифинге Боррель заверил, что ЕС и дальше будет поддерживать Украину.

Европейская поддержка Украины постоянно и не зависит от течения боевых действий.

Об этом заявил высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время визита в Киев.

"Украине нужно больше возможностей, и она нуждается в их как можно быстрее. Мы готовим долгосрочные обязательства по безопасности для Украины", – написал Боррель в соцсетях по итогам встречи с министром обороны Рустемом Умеровым.

На брифинге Боррель заверил, что ЕС будет поддерживать Украину независимо от того, как будет продолжаться война в последующие дни или недели.

“Наша поддержка не зависит от одного дня. Это постоянная, структурированная поддержка, потому что мы сталкиваемся с экзистенциальной угрозой. Она не разрешается в один день. Украинцы борются смело и с теми возможностями, которые у них есть. Мы хотим, чтобы они были успешнее, поэтому нам нужно предоставлять больше оружия и быстрее”, – сказал высокий представитель ЕС, передает "Укринформ".

Повлияет ли позиция США на помощь Украине от ЕС

Также Жозеп Боррель прокомментировал, что в США утвердила временный бюджет, не предусматривающий средств для поддержки Украины.

По его словам, в ЕС были удивлены, что "договоренность в последний момент приобрела такой вид".

"По правде говоря, мы были удивлены последним согласованием, что было принято решение, о котором мы сожалеем. Глубоко и грустно. Но мы верим, что это не последнее слово. Президент Байден призвал его пересмотреть. Надеюсь, что это не окончательное решение и что Украина продолжит получать поддержку из Соединенных Штатов", – сказал Боррель.

В то же время евродипломат заверил, что в ЕС не ожидали, будет ли это решение принято или нет, чтобы увеличить "предложения для поддержки Украины".

"Лишь вчера Еврокомиссия объявила предложение странам членам увеличить украинский фонд поддержки 50 миллиардами и я предлагал на последней неформальной встрече с моими коллегами внутри так называемого фонда мира предоставить Украине еще 20 миллиардов в течение следующих 4 лет.

Поэтому давайте посмотрим, что будет в США, но с нашей стороны мы продолжаем поддерживать и опять же увеличивать помощь", - подытожил он.

Напомним, что Палата представителей США утвердила временный бюджет во избежание "шатдауна" (остановки работы правительства), однако без средств на поддержку Украины.

Посол Украины в США Оксана Маркарова заверила, что в настоящее время такое решение не угрожает поставкам оружия и оборудования, принятым ранее.

В МИД Украины заверили, что украинские власти активно работают с американскими партнерами, чтобы новый бюджет США включал средства для помощи Украине.