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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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США утверждают пакет военной поддержки на $203,5 млн для Украины

США одобрили продажу Украине ремонтных услуг для гаубиц M777 и других видов военного оборудования на общую сумму $203,5 млн, что усугубит боеспособность украинской армии.

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Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Флаг Украины и США

Флаг Украины и США / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Государственный департамент США одобрил потенциальное соглашение о предоставлении Украине пакета военной поддержки общей стоимостью 203,5 миллиона долларов, в который входит:

  • ремонт и техническое обслуживание орудий M777 (howitzer artillery guns),

  • услуги транспортировки и логистической консолидации оборудования.

Об этом пишет Reuters .

Подрядчиком по обслуживанию и поддержке M777 выбрана компания BAE Systems, тогда как для транспортно-логистических услуг будет отобран один из утвержденных поставщиков.

Этот шаг является частью текущей стратегии США по поддержке Украины в сфере обороноспособности и надежности имеющегося вооружения.

Заметим, 31 июля после принятия нового закона о возвращении независимости НАБУ и САП представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье заявил, что у ЕС нет планов остановить финансовую помощь для Украины . Брюссель ожидает от Киева сохранения независимости антикоррупционных органов и последующих реформ для соблюдения верховенства права.

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