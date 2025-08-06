США утверждают пакет военной поддержки на $203,5 млн для Украины

Флаг Украины и США / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Государственный департамент США одобрил потенциальное соглашение о предоставлении Украине пакета военной поддержки общей стоимостью 203,5 миллиона долларов, в который входит:

ремонт и техническое обслуживание орудий M777 (howitzer artillery guns),

услуги транспортировки и логистической консолидации оборудования.

Об этом пишет Reuters .

Подрядчиком по обслуживанию и поддержке M777 выбрана компания BAE Systems, тогда как для транспортно-логистических услуг будет отобран один из утвержденных поставщиков.

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Этот шаг является частью текущей стратегии США по поддержке Украины в сфере обороноспособности и надежности имеющегося вооружения.

Заметим, 31 июля после принятия нового закона о возвращении независимости НАБУ и САП представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье заявил, что у ЕС нет планов остановить финансовую помощь для Украины . Брюссель ожидает от Киева сохранения независимости антикоррупционных органов и последующих реформ для соблюдения верховенства права.