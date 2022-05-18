США уверены, что НАТО придет к согласию в вопросе вступления в Альянс Швеции и Финляндии

США уверены в возможности достижения такого консенсуса между Турцией и двумя странами по поводу их членства в НАТО.
Администрация США убеждена, что, несмотря на заявления Турции о нежелании поддержать присоединение Швеции и Финляндии к НАТО, консенсус в этом вопросе будет найден.
Об этом заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, — пишет Укринформ.
«Мы уверены, что в Альянсе достигнут консенсуса относительно процесса присоединения (Швеции и Финляндии – ред.)», — отметила представитель Белого дома.
США уверены в возможности достижения такого консенсуса между Турцией и двумя странами по поводу их членства в НАТО.
Сейчас проходят разговоры между правительствами этих стран.
«Я не могу говорить за правительство Турции о том, что им нужно или чего они хотят достичь. Но, опять же, мы чувствуем уверенность (в достижении согласия – ред.)», — подчеркнула представитель администрации США.
Напомним, как заявила глава посольства США Кристина Квин, Украина может вступить в Альянс без этапа Плана действий по членству.
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