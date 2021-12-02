США уверяют, что без колебаний будут применять ограничения против РФ: детали

США уверяют, что без колебаний будут применять ограничения против РФ: детали

США ведут консультации с союзниками по поводу ситуации, складывающейся на украинской границе.

США подчеркнули, что в случае необходимости они без колебаний задействуют различные средства, в том числе экономические, против России.

Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки, - пишет "Интерфакс".

"С самого начала работы этой администрации мы демонстрировали, что мы желаем использовать набор средств - экономических и прочих - для реагирования на вредоносные действия России. Сегодня госсекретарь (США Энтони Блинкен - ред.) четко дал понять, что мы не будем колебаться при использовании этих средств, но мы собираемся делать это в тесной координации с нашими союзниками и партнерами", - сказала она, отвечая на вопрос о возможности новых санкций против РФ в связи с ситуацией вокруг Украины.

Она заметила, что помимо этого ей пока нечего добавить.

По ее словам, США ведут консультации с союзниками по поводу ситуации, складывающейся на украинской границе, и, кроме того, Вашингтон поддерживает диалог непосредственно и с РФ и Украиной.

Ранее заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд предупредила Россию, что Вашингтон может ввести против Москвы беспрецедентные санкции.

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