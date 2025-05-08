Бывший советник Трампа по вопросам Украины и экс-посол США в НАТО Курт Волкер

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Бывший советник Трампа по вопросам Украины и экс-посол США в НАТО Курт Волкер в четверг, 8 мая, заявил, что президент США «действительно сблизился» с Украиной и теперь придерживается более жесткой позиции в отношении России, чтобы достичь обещанного прекращения огня.

Об этом пишет Reuters.

Давление на Россию

Волкер напомнил, что когда Трамп во второй раз стал президентом США, он пообещал, что закончит войну в Украине, и президент России Владимир Путин может выбрать по какому пути — «легкому или трудному» — идти к миру.

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Спустя более 100 дней с начала второй каденции Трампа Путин так и не проявил особого желания закончить войну против Украины. Поэтому Трамп все чаще выбирает «трудный путь».

«Я думаю, что прекращение боевых действий отвечает интересам Украины, и теперь, когда США и Украина действительно объединились [отсылка к подписанию соглашения о недрах — ред.], это показывает, что Путин просто не хочет прекращать войну», — сказал Волкер.

Он добавил, что скоро Конгресс должен укрепить позиции Трампа и одобрить вторичные санкции против крупных субъектов в России.

Соглашение о недрах

Волкер отметил, что для Трампа было «политически важно» подписать с Украиной соглашение о недрах. Это позволило ему показать своим сторонникам, что Украина платит за себя сама, а не использует деньги американских налогоплательщиков.

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Украина надеется, что эта сделка откроет ей доступ к поставкам нового американского оружия. Трамп пока неохотно говорит об этом, одновременно пытаясь уговорить Путина прекратить боевые действия. Но это не значит, что военная помощь не будет оказана.

Волкер также отметил, что хотя сделка не дает Украине никаких гарантий безопасности, как того изначально хотели в Киеве, она также и не препятствует их получению в будущем.

Напомним, вместе с экспертами и бывшими военными ТСН.ua проанализировал три главных сценария дальнейшего развития событий в зависимости от действий Трампа, который может выйти из переговоров.