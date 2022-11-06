США в частном порядке требуют от Украины продемонстрировать готовность к переговорам с РФ — The Washington Post

США в частном порядке требуют от Украины продемонстрировать свою готовность к переговорам с Россией.

Поощрение направлено не на то, чтобы подтолкнуть Украину к переговорному столу, а на то, чтобы обеспечить ей моральное положение в глазах своих международных сторонников.

Об этом пишет The Washington Post.

По словам людей, знакомых с обсуждениями, администрация американского президента Джо Байдена частно поощряет лидеров Украины дать сигнал об открытости переговорам с Россией и отказаться от публичного отказа участвовать в мирных переговорах, если президент Владимир Путин не будет отстранен от власти.

Просьба американских чиновников не направлена на то, чтобы подтолкнуть Украину к столу переговоров, заявили эти люди. Скорее, они назвали это продуманной попыткой обеспечить поддержку правительства в Киеве со стороны других наций, которые сталкиваются с тем, что их электорат боится разжигать войну на много лет вперед.

Дискуссии демонстрируют, насколько сложной стала позиция администрации Байдена по отношению к Украине, поскольку официальные лица США публично обещают поддерживать Киев огромными суммами помощи «столько, сколько будет нужно», надеясь на разрешение конфликта, который за последние восемь месяцев нанес тяжелый удар по мировой экономике и вызвал опасения ядерной войны

В то время как официальные лица США разделяют оценку своих украинских коллег о том, что российский диктатор Владимир Путин пока несерьезно относится к переговорам, они признают, что запрет президента Владимира Зеленского на переговоры с ним вызвал беспокойство в некоторых частях Европы, Африки и Латинской Америки., где война носит разрушительный характер. влияние на доступность и стоимость продовольствия и топлива ощущается наиболее остро.

"Усталость от Украины — реальная вещь для некоторых наших партнеров", — сказал один американский чиновник, который, как и другие опрошенные для материала, говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить щекотливые разговоры между Вашингтоном и Киевом.

Во время поездки в Киев советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты поддерживают справедливый и крепкий мир для Украины, и сказал, что поддержка США будет продолжаться вне зависимости от внутренней политики. "Мы полностью намерены обеспечить наличие необходимых ресурсов и получить голоса с обеих сторон прохода, чтобы это произошло", — сказал он во время брифинга.

Напомним, что ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк озвучил четыре главных составляющих для "переговоров" украинской делегации с Россией.

Также украинский президент Владимир Зеленский убежден, что РФ не хочет садиться за стол переговоров, а разговоры политиков страны-террористки якобы о готовности к переговорам – это ложь.

По словам эксперта Марии Золкиной, Россия пытается создать все возможные условия для возобновления переговоров, которые были прерваны в конце марта.

Читайте также:

Украина отреагировала на российские заявления о готовности к переговорам