США в ОБСЕ призвали Россию прекратить врать о создании в Украине "грязной бомбы"

После того, как представители МАГАТЭ посетили Украину и подтвердили, что никто на территории страны не создает "грязную бомбу", Россия должна перестать распространять дезинформацию и запугивать ядерным оружием.

Об этом заявила поверенная в делах США при ОБСЕ Кортни Остриен во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, сообщает Укринформ.

Она отметила, что российский диктатор Путин и другие кремлевские должностные лица продолжают запугивать использованием ядерного оружия. "Когда Путин ложно заявил, что Украина создает так называемую "грязную бомбу" на трех объектах в стране, Украина мудро и прозрачно пригласила МАГАТЭ. На прошлой неделе на заседании нашего Постоянного совета мы услышали, как РФ повторяла эту ложь", — сказала Остриен.

Остриен отметила, что именно в тот день, когда Россия в очередной раз врала о "грязной бомбе", в Вене эксперты МАГАТЭ публично сообщили, что они не обнаружили никаких признаков незадекларированной ядерной деятельности и материалов на объектах, которые указывала Россия.

Она подчеркнула, что Россия должна прекратить распространение дезинформации.

Напомним, ранее сообщалось, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси категорически опроверг ложь Кремля о "грязной бомбе" в Украине.

Также мы информировали, что Россия снизила ядерную риторику на фоне попыток возобновить переговоры о новом СНВ.

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