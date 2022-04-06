США в ОБСЕ: За зверства в Буче следует привлечь к ответственности всех — от солдат на местах до генералов, отдающих приказы

США в ОБСЕ: За зверства в Буче следует привлечь к ответственности всех — от солдат на местах до генералов, отдающих приказы

Соединенные Штаты уже давно предупреждали, что путинские войска, вполне возможно, будут совершать зверства в рамках их захватнической войны.

США осудили зверства русских войск в Киевской области и подчеркнули необходимость привлечь к ответственности всех виновных — от солдата до генерала.

Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер на специальном заседании Постоянного совета этой организации в Вене, — пишет Укринформ.

"Отчеты и фото, которые мы увидели, включая недавние ужасные кадры из Бучи, свидетельствуют о том, что это не действия какого-нибудь одного солдата или двух. Они являются частью более широкой тревожной сети сообщений о зверствах. Все российские силы — от солдат на местах до генералов, отдающих приказы, должны понести ответственность за свои действия", — заявил Карпентер.

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Соединенные Штаты уже давно предупреждали, что путинские войска, вполне возможно, будут совершать зверства в рамках их захватнической войны.

"Мы уже увидели катастрофические картины разрушений из Мариуполя, сообщения о десятках тысяч людей, похищенных или депортированных российскими войсками, а также шокирующие описания изнасилований и атак в городах, которые кремль цинично назвал "освобожденными" российскими войсками", — добавил американский посол.

Все лица, причастные к любым военным преступлениям и другим зверствам, совершенным в Украине, включая политическое и военное руководство, должны быть привлечены к ответственности.

"Поэтому вместе с другими государствами-участниками этого Совета мы призываем к расследованию случившегося в Буче, что творилось в Ирпене и Гостомеле, и что происходит на территории Украины, которая контролируется Россией. Лица, ответственные за действия такого характера, не должны сомневаться в том, что каждое совершенное им преступление будет разоблачено, и международное общество привлечет их к ответственности. Эти действия должны прекратиться, и они должны прекратиться сейчас", — резюмировал Карпентер.

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