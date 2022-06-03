США в ОБСЕ заявили, что РФ воюет как во времена Средневековья

После 15 долгих недель до сих пор нет края ужасам, которые Россия намеренно поступает против гражданского населения Украины
Россия воюет в Украине как во время Средневековья.
Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер, пишет Укринформ.
"15 недель жестокости. 15 недель зверств. 15 недель насилия, с таким количеством сообщений о казнях, принудительных депортациях, изнасилованиях, фильтрационных лагерях и разрушениях, что становится трудно полностью понять масштаб резни, которую осуществляет российская федерация. И после 15 долгих недель. края ужасам, которые Россия намеренно поступает против гражданского населения Украины", — добавил Карпентер.
"У России много современного оружия войны: крылатые ракеты, пролетающие сотни миль, попадая в цель с удивительной точностью. Она имеет точные управляемые боеприпасы, которые можно запускать с воздуха, с моря и суши. Но почему эта война ведется так, будто мы живем в Средневековье? Почему так много гражданских терпят ужасы войны?", — риторически поинтересовался он.
По его мнению, это варварство можно объяснить тем, что Россия имела целью заставить гражданских людей бежать из собственных домов и избавиться от местного населения в оккупированных районах. А грабеж ресурсов на захваченных территориях – это еще одна средневековая тактика.
"Садистские зверства и очень целенаправленный процесс "фильтрации" вполне могут иметь цель. Особенно если этой целью является отрицание самой концепции украинской государственности в районах, которые РФ сейчас контролирует, чтобы легче поглотить эти части Украины", — резюмировал Карпентер.
Напомним, что ранее мы писали о том, что угроза ядерного конфликта снова стала реальной, хотя уже многие годы считалась немыслимой. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в докладе для Совбеза ООН.
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