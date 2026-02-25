США в ООН назвали страны, которые помогают России в войне против Украины

Путин и Си Цзиньпин / © Associated Press

Заместитель постоянного представителя США при Организации Объединенных Наций Темми Брюс во время заседания Совет Безопасности ООН призвал государства прекратить любую поддержку, позволяющую России продолжать войну против Украины.

Соответствующее заявление она сделала во время выступления в Совете Безопасности, сообщает Укринформ.

По словам дипломатки, ряд государств оказывает Москве поддержку, способствующую продолжению боевых действий. Она отметила, что речь идет о Китае, Северной Корее, Иране и Кубе.

Брюс подчеркнула, что помощь со стороны третьих стран является одной из причин, по которым война продолжается, несмотря на значительные потери России.

«Имейте в виду, президент Дональд Трамп стремится к миру, и его действия, публичные заявления и миссия глобального лидера четко показывают его решимость прекратить резню», — отметила она.

Также дипломат добавила: «это является одной из причин, по которым конфликт и дальше обостряется, несмотря на потрясающие потери, которые уже терпит Россия».

Особняком Брюс остановилась на роли Китая, заявив, что он остается ключевым поставщиком для российской военной промышленности.

«Китай остается решающим поставщиком российской военной промышленности…», — заявила она. — «Если Китай действительно хочет мира, он должен немедленно прекратить экспорт товаров двойного назначения и перестать покупать российскую нефть».

По ее словам, Северная Корея снабжает России боеприпасами и баллистическими ракетами, а также направляет своих военных. Она добавила, что Иран передает беспилотники и технологии для их производства.

Кроме того, как отметила Брюс, в 2025 году Куба также начала предоставлять России военные кадры и заключила новые оборонные соглашения с Москвой и Минском.

Призыв остановить поддержку войны

«Соединенные Штаты призывают все государства-члены ООН прекратить любую поддержку, позволяющую продолжать эту ужасную войну, что наносит разрушительный вред людям и угрожает миру и безопасности в мире», — подчеркнула она.

В то же время заместитель постпреда подчеркнула, что завершение конфликта возможно только по дипломатическому пути.

«Мы еще раз призываем обе стороны продолжать переговоры и в духе гибкости, компромисса и обязанности защищать и беречь жизнь своих граждан, положить конец этой варварской войне раз и навсегда», — заявила она.

Ранее сообщалось, что по данным Bloomberg, президент США Дональд Трамп стремится добиться соглашения до 4 июля, однако Москва не демонстрирует готовности отказываться от своих ключевых требований.

Мы ранее информировали, что в МИД Китая заявили о поддержке мирных переговоров между Украиной и Россией и отметили необходимость диалога. В то же время, Пекин продолжает экономическое и технологическое сотрудничество с Москвой, в частности в сфере энергетики.