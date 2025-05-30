США в ООН назвали условия своего выхода из мирных переговоров по войне в Украине

Совет Безопасности ООН / © Associated Press

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Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность прекращения участия в мирных инициативах по урегулированию войны в Украине, если Россия не изменит своего деструктивного поведения.

Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя постоянного представителя США при ООН Джон Келли во время заседания Совета Безопасности.

В своей речи Келли подчеркнул, что Вашингтон готов к конструктивному диалогу, однако нынешняя позиция России может вынудить США пересмотреть свой подход.

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Если Россия примет неправильное решение продолжать эту катастрофическую войну, Соединенным Штатам придется рассмотреть возможность отказа от наших переговорных усилий для прекращения этого конфликта. Чтобы было ясно, делая это, мы не откажемся от наших принципов или наших друзей. Скорее мы признаем отказ России сотрудничать с нами для достижения желаемого результата», — заявил представитель США.

Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты поддержат только мирные инициативы, которые предусматривают честные и добросовестные переговоры.

«Мы будем настаивать на том, чтобы обсуждение мирных вопросов обеими сторонами проводилось добросовестно», — добавил Келли.

Кроме того, дипломат напомнил о позиции президента США Дональда Трампа по поводу готовности к сотрудничеству с Россией в рамках мирного процесса.

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«Соглашение, которое предлагается сейчас, является наилучшим возможным результатом для России. Президент Путин должен заключить соглашение», — подчеркнул он.

В завершение Джон Келли призвал обе стороны принять историческое решение о прекращении войны.

«Если одна сторона окажется неспособной или не желает этого сделать, она будет нести ответственность за последствия», — отметил представитель США.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа ожидает, что Украина и Россия встретятся за столом переговоров в Турции на следующей неделе.

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Мы ранее информировали, что Россия намеренно затягивает передачу своего проекта «меморандума» с предложениями по мирному урегулированию, чтобы обнародовать его перед переговорами и перехватить информационную инициативу.