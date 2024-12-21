США в ООН обвинили Китай в решающей роли в помощи РФ в войне с Украиной

Важно смотреть не на заявления Пекина, а на реальные действия.

Заявления Китай о стремлении к миру в Украине кардинально расходятся с действиями китайской стороны, которая не использует своего влияния на Россию, обеспечивает ее военное производство и оказывает политическое прикрытие агрессии.

Об этом заявил на заседании Совбеза ООН заместитель постпреда США Роберт Вуд, пишет Укринформ.

"Поддержка России со стороны Китая явно противоречит принципам Устава ООН. Китай заявил в этом Совете, что суверенитет и территориальную целостность следует уважать. Но если бы он серьезно относился к этому, то использовал бы свое влияние, чтобы остановить РФ от нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины" ", – подчеркнул американский дипломат.

В этой связи он указал, что важно смотреть не на заявления Пекина, а на реальные действия: Китай продолжает обеспечивать военно-промышленную базу РФ товарами двойного назначения, такими как материалами для изготовления бомб, деталями машин, оборудованием и инструментами для оружейных заводов., технологиями, обеспечивающими питание дронов и ракет".

Вуд подчеркнул, что Россия использует эту китайскую продукцию для ударов по гражданскому населению и инфраструктуре Украины. Компании КНР помогли разработать и изготовить для российских сил беспилотники большой дальности. Так что Пекин, продолжающий этот экспорт, "демонстрирует молчаливое одобрение российской войны".

Китай, продолжил заместитель постпреда США, играет решающую роль в поддержке российской войны. Он отказывается использовать свое влияние конструктивным способом, обеспечивает политическое прикрытие России, вторит кремлевской пропаганде, чтобы оправдать агрессию. Кроме того, Пекин предлагает всем игнорировать Устав ООН.

"Если Китай действительно хочет "мирного разрешения" войны России против Украины, он должен прекратить обеспечение российской военной машины, наложить санкции на РФ, призвать Москву вывести свои войска и продемонстрировать международному сообществу лидерство как постоянный член этого Совета, ответственный за соблюдение принципов Устава ООН", — подчеркнул американский дипломат.

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Напомним, 12 декабря в Пекине Си встретился с Медведевым и указал на необходимость "разрядки ситуации" в войне против Украины.

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