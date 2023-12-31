США в ООН: "Путин должен признаться россиянам о цене за войну в Украине"

Рядовые россияне также несут на себе бремя жестокой войны Кремля.

Российский диктатор Владимир Путин должен напрямую сказать россиянам о том, какую на самом деле они платят цену за войну в Украине, а также какие экономические перспективы ждут Россию из-за агрессии кремлевского режима.

Об этом заявил во время заседания Совета Безопасности ООН советник-посланник миссии США при ООН Джон Келли, пишет Укринформ.

«Обычные россияне также несут на себе бремя жестокой войны Кремля. Так же, как открыто этот вопрос обсуждаем мы в этом зале, Путин также должен быть честным со своим народом относительно настоящей и восходящей цены его войны», — подчеркнул представитель США.

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Он отметил, что цена войны для россиян — это не только сотни тысяч смертей на поле боя, разорванные семьи и множество тех, кто был вынужден уйти за границу от путинского режима. «Это также мрачное экономическое будущее для оставшихся», — отметил дипломат.

Представитель миссии США при ООН в очередной раз резюмировал, что именно Путин несет ответственность за такие последствия.

«Это война по его выбору, цель захвата суверенной территории другого государства-члена ООН», — добавил Келли.

Напомним, что оккупационная армия России 29 декабря нанесла массированный удар по территории Украины – запустив 158 воздушных целей. Представители Украины и еще 30 партнеров созвали срочное заседание Совета Безопасности ООН.

ТСН.ua собрал главные заявления представителей Совбеза ООН из — за массированного удара по Украине.

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