США в ООН резко отреагировали на удары РФ по Киеву

Совбез ООН

Соединенные Штаты резко осудили массированные атаки России по Киеву, в том числе с применением баллистических ракет «Орешник».

Об этом заявила заместитель постоянного представителя США при ООН Темми Брюс во время заседания Совбеза ООН.

По словам Брюс, в результате последних атак РФ погибли мирные жители, более 100 человек получили ранения, а также были повреждены жилые дома, музеи и транспортная инфраструктура.

«Это еще один пример того, почему война между Россией и Украиной должна закончиться немедленно и навсегда», — подчеркнула представитель США.

Она подчеркнула, что умышленные удары по гражданскому населению неприемлемы, и выразила соболезнования пострадавшим.

В США также предостерегли Россию от дальнейших атак на Киев, которые могут привести к новым жертвам среди гражданских и еще больше усложнить перспективы мирного урегулирования.

Отдельно американская сторона отметила нарушение международного права по защите дипломатических объектов.

Брюс заявила, что Вашингтон напоминает Москве о ее международно-правовых обязательствах.

По ее словам, единственным путём до завершения войны остаются дипломатия и переговоры.

Также США призвали к немедленному и всеобъемлющему прекращению огня как первому шагу к достижению устойчивого мира.

Представительница США добавила, что переговоры между сторонами должны проходить в духе доброй воли.

Кроме того, в выступлении упомянули позицию госсекретаря США Марко Рубио о готовности Вашингтона способствовать мирному урегулированию при наличии соответствующих условий.

