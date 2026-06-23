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США в ООН жестко обратились к Кремлю: Россия должна немедленно согласиться на мир, иначе будет поздно
Соединенные Штаты на заседании Совета Безопасности ООН заявили, что Россия теряет время и должна как можно быстрее заключить мирное соглашение с Украиной, ведь ситуация для Москвы только ухудшается.
Соединенные Штаты Америки на заседании Организация Объединенных Наций подтвердили поддержку Украины в борьбе против российской агрессии и призвали Москву немедленно согласиться на мирные переговоры.
Об этом заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Дэн Негря, передает Укринформ .
По словам дипломата, Вашингтон и дальше поддерживает украинский народ в защите свободы и государственного суверенитета, а также осуждает российские атаки по гражданской инфраструктуре и культурному наследию, в том числе удары по Киево-Печерской Лавре.
Он напомнил о позиции президента США Дональда Трампа, которую тот озвучил во время саммита Большая семерка.
«Россия должна заключить сделку. Время не на стороне Москвы», - подчеркнул представитель США.
В Вашингтоне также обратили внимание на значительные потери русской армии. По оценкам американской стороны, РФ ежемесячно теряет около 40 тысяч военных убитыми и ранеными, а экономическая ситуация в стране все больше усложняется.
Американский дипломат подчеркнул, что дальнейшее продолжение войны только увеличивает количество жертв, а единственным путем до завершения конфликта остаются дипломатия и переговоры.
В США призвали Россию и Украину вернуться к переговорному процессу и как можно быстрее достичь договоренности о полном прекращении огня.
Напомним, что ранее ООН заявила о рекордном количестве жертв среди гражданских в Украине: самый плохой показатель от 2022 года.