США в Совбезе ООН заявили, что мир никогда не признает попытку России силой изменить границы Украины

Международная общественность никогда не признает попытку России силой изменить границы Украины. И именно РФ несет ответственность за создание риска ядерной катастрофы, связанного с безопасностью на Запорожской АЭС.

Кроме того, Россия все активнее использует кампании по дезинформации для подготовки новых попыток аннексии территории Украины.

Об этом постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила на заседании Совбеза ООН 24 августа.

Она напомнила, что глава российского МИДа Сергей Лавров публично признал, что аннексия – одна из целей Кремля.

"Россия закладывает основу для попытки аннексии Херсонской и Запорожской областей, а также полностью – Донецкой и Луганской областей", – сказала Томас-Гринфилд.

Она подчеркнула, что международное сообщество никогда не признает попытку РФ силой изменить границы Украины.

Постпред США также сообщила о беспокойстве из-за российских фильтрационных операций, в которые входит принудительный вывоз гражданских украинцев в отдаленные районы РФ. Томас-Гринфилд также рассказала, как россияне насильственно изымают у украинцев и заменяют паспорта, навязывают учебные программы в школах, заменяют украинские названия улиц и другие общественные вывески на русскоязычные.

"За все это насилие и зверства, голод и гуманитарные кризисы, нарушения прав человека и угрозы для уязвимых групп населения Россия и только Россия несет единоличную ответственность. И только Россия является единственным препятствием на пути к скорейшему разрешению этого кризиса", — заявила американская дипломат.

Она также отметила необходимость "привлечения РФ к ответственности за все ее злодеяния".

Напомним, по данным российских медиа, президент РФ Владимир Путин настроен на долгую войну против Украины. И Кремль больше не пытается идеологически оформить стратегию войны.

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