Чиновники американской администрации спешно работают над деталями встречи президента Дональда Трампа с правителем России Владимиром Путиным, которая состоится в эту пятницу на Аляске.

Об этом со ссылкой на источники в американском правительстве сообщает CNN.

«По состоянию на понедельник место проведения саммита еще не объявлено. Представители администрации только направляются на Аляску, чтобы определить, где именно встретятся президенты Соединенных Штатов и России», — говорится в сообщении.

Другая группа должностных лиц администрации, рассказали собеседники CNN, работает над уточнением контуров предстоящей дискуссии двух лидеров, которая, по мнению Трампа, может привести к значительному прогрессу в прекращении российской войны в Украине.

«За четыре дня до этой знаковой встречи американские чиновники спешат согласовать детали саммита, учитывая, что логистические и геополитические вопросы все еще остаются нерешенными», — добавляет телеканал.

Сам Трамп считает, что его встреча на Аляске с главой РФ Владимиром Путиным будет «пробной».

«Я скажу ему завершить войну, надеюсь на конструктивный диалог», — заявил президент США.

Таким образом, Трамп раскрыл некоторые детали встречи с Путиным, которая состоится 15 августа.

Американский президент заявил журналистам 11 августа, по его мнению, Путин хочет «окончить» войну. Однако Трамп не исключает, что конструктивный диалог не получится.

«Я через несколько минут встречи с Путиным все пойму. Я могу пойти и сказать: „Удачи вам“. И это будет конец», — добавил Трамп.

Что предшествовало

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным по завершению войны в Украине должна состояться 15 августа на Аляске.

Трамп также заявил, что потенциальное мирное соглашение между Украиной и Россией будет предусматривать «обмен территориями».

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сообщения о возможных территориальных уступках Украины в обмен на прекращение огня.