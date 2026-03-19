США ведут переговоры с РФ и Украиной о "крепком мире": в Пентагоне предупредили об угрозе

Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры с Украиной и Россией по достижению продолжительного мира, основанного на надежных гарантиях безопасности.

Об этом заявил помощник министра обороны США по международным вопросам безопасности Дэниел Циммерман во время слушаний в Комитете вооруженных сил Палаты представителей.

По его словам, основой такого мира должна стать сильная Украина и Европа. В то же время, союзники должны действовать быстро и обеспечить Киев необходимыми ресурсами для сдерживания и обороны.

Циммерман отметил, что более 20 европейских стран уже пообещали более 4 миллиардов долларов в рамках инициативы Prioritized Ukraine Requirements List Initiative.

В Пентагоне отмечают, что Россия сохраняет значительный военный и промышленный потенциал и готовность вести затяжную войну. Кроме того, она имеет самый большой в мире ядерный арсенал и развивает возможности давления, которые могут применяться на грани ядерного противостояния.

Также в США обратили внимание на важность единства НАТО. По словам Циммермана, если распределение нагрузки между союзниками будет неравномерным, это может ослабить Североатлантический союз в долгосрочной перспективе.

В свою очередь командующий Европейским командованием США и верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил, что мировая ситуация безопасности становится все более сложной.

Он отметил усиление сотрудничества между Россией, Северной Кореей, Ираном и Китаем, что повышает военные риски в разных регионах мира.

По словам генерала, в войне против Украины России помогают северокорейские войска и ресурсы, иранские технологии дронов и экономическая поддержка Китая.

Несмотря на значительные потери в войне, Россия сохраняет способность угрожать интересам США благодаря обширному ядерному арсеналу, асимметричным возможностям и боеспособным сухопутным, воздушным и морским силам.

Напомним, директор Национальной разведки США Тулси Габбард сделала тревожное заявление о ситуации в Украине , констатировав, что Россия сохраняет преимущество и готовится к длительной войне на истощение. По ее словам, российское руководство не собирается отступать и будет продолжать медленное наступление, пока не сочтет, что полностью достигло своих целей.