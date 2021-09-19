США, Великобритания и Австралия согласовали детали военного альянса без участия Франции - СМИ

Франции Эммануэль Макрон не был в курсе этого.

США, Великобритания и Австралия согласовали детали трехстороннего партнерства AUKUS еще на июньском саммите G7 в английском Корнуолле, но президент Франции Эммануэль Макрон не знал этого.

Об этом сообщает газета The Sunday Telegraph.

СМИ пишет, что в заключении сделки участвовал бывший глава министерства иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, несмотря на предупреждения, что подписание соглашения может ухудшить отношения Великобритании с Китаем и Францией.

Как сообщалось, в Париже объявили об отзыве для консультаций своих послов из США и Австралии на фоне отказа Канберры от контракта с Францией на строительство подводных лодок в пользу партнерства с США.

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Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности — AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых введены в действие в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Поэтому Австралия разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Францией, где это решение уже назвали "ударом в спину".

Также посольство Китая в Вашингтоне отреагировало на решение об создании альянса. По словам представителя китайского посольства Китая в Вашингтоне Лю Пенью, которого цитирует Reuters, этим странам следует избавиться от "менталитета холодной войны и идеологических предрассудков".

Отметим, в последние годы Пекин обвиняют в повышении напряженности на спорных территориях, таких как Южно-Китайское море.

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