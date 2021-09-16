США, Великобритания и Австралия создали оборонительный альянс для противодействия Китаю: в Пекине упрекнули

США, Великобритания и Австралия создали оборонительный альянс для противодействия Китаю: в Пекине упрекнули

Ряд аналитиков называют это самым оборонным партнерством между странами за последние десятилетия.

Великобритания, США и Австралия объявили о создании нового трехстороннего партнерства в сфере безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, которое рассматривается как попытка противодействия Китаю.

Об этом сообщает BBC.

Исторический пакт носит название AUKUS. Его цель — обмен технологиями по кибербезопасности, искусственного интеллекта, подводных систем и возможности нанесения ударов большой дальности. Об этом говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и его австралийского коллеги Скотта Моррисона.

По мнению аналитиков, которых цитирует BBC, это крупнейший оборонный партнерство между странами за последние десятилетия. Отмечается, что благодаря этому Австралия сможет впервые построить атомные подводные лодки с использованием технологий, которые предоставили США. В то же время теперь Австралия соглашается расторгнуть договор на €31 миллиард, который подписала с Францией в 2016 году на строительство 12 подводных лодок.

"Хотя партнерство Австралии, Великобритании и США — AUKUS — звучит странно со всеми этими аббревиатурами, но это хорошо... Наши страны обновят и укрепят нашу общую способность противостоять угрозам XXI века так же, как мы это делали в ХХ веке: вместе", — заявил Байден во время совместной презентации нового альянса.

Посольство Китая в Вашингтоне отреагировало на этот пакт. По словам представителя китайского посольства Китая в Вашингтоне Лю Пенью, которого цитирует Reuters, этим странам следует избавиться от "менталитета холодной войны и идеологических предрассудков".

Отметим, в последние годы Пекин обвиняют в повышении напряженности на спорных территориях, таких как Южно-Китайское море.

Напомним, 10 сентября президент США Джо Байден впервые за 7 месяцев провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Стороны договорились постоянно поддерживать контакты для развития китайско-американских отношений.

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