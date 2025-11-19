- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 355
- Время на прочтение
- 2 мин
США вместе РФ тайно готовят новый план завершения войны в Украине — Axios
Администрация Дональда Трампа в секретном режиме разрабатывает масштабный план прекращения войны в Украине с участием России. Документ уже обсуждается между Вашингтоном, Москвой и Киевом и может стать основой новой системы безопасности в Европе.
Администрация Дональда Трампа в секретном режиме разрабатывает масштабный план прекращения войны в Украине с участием России. Документ содержит 28 пунктов и уже обсуждается на дипломатическом уровне между Вашингтоном, Москвой и Киевом, сообщает Axios .
США и Россия ведут тайные консультации
По данным американских и российских чиновников, Трамповая администрация работает над проектом мирного соглашения, вдохновленным его недавними усилиями по урегулированию ситуации в Газе.
План разделен на четыре блока:
прекращение войны в Украине;
гарантии безопасности;
безопасность в Европе;
будущие отношения США с Украиной и Россией.
Пока неизвестно, как в документе прописан вопрос территорий на востоке Украины, где продолжаются боевые действия.
Заурочные переговоры в Майами
Спецпосланник Трампа Стив Виткофф возглавляет работу над документом и уже провел интенсивные переговоры с российским представителем Кириллом Дмитриевым – руководителем Российского фонда прямых инвестиций.
Дмитриев провел в Майами три дня, с 24 по 26 октября, где, по его словам, команда Трампа "реально услышала позицию России".
Он заявил, что впервые за долгое время Москва чувствует, что ее аргументы учитываются:
«Мы видим шанс на успех, потому что в этот раз российская позиция действительно услышана».
Украинский трек переговоров
Виткофф должен был встретиться с президентом Владимиром Зеленским в среду в Турции, но отложил поездку, пишет издание.
В то же время, он уже провел переговоры с секретарем СНБО Рустемом Умеровым в Майами.
Украинский чиновник подтвердил Axios:
"Мы знаем, что американцы над чем-то работают".
В Белом доме отметили, что Трамп считает время благоприятным для мирной инициативы:
«Настал момент остановить убийства и заключить сделку, если стороны проявят гибкость».
Россия продвигает свое видение
Дмитриев сообщил, что новый план базируется на принципах, согласованных с Трампом и Путиным во время их встречи на Аляске в августе.
По его словам, документ должен решить не только вопрос Украины:
"Это широкая рамка, которая должна принести длительную безопасность Европе, а не только Украине".
Планы провести встречу Путина и Трампа в Будапеште приостановлены.
Европейцев и украинцев уже информируют
Американские официальные представители начали знакомить европейские столицы с инициативой.
По словам источников Axios, Белый дом верит, что сможет привлечь в план Украину и ЕС, и документ будет адаптирован на основе их предложений.
«Время для этого плана сейчас. Но все стороны должны быть практичными и реалистичными», — сказал американский чиновник.
Напомним, на фоне медленного, но продолжительного наступления РФ все меньше ожиданий относительно быстрого заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой . Reuters отмечает, что обе стороны фактически готовят общество и экономику к возможным годам затяжной войны.