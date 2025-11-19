США вместе РФ тайно готовят новый план завершения войны в Украине — Axios

США и Россия / © gdailynews.wordpress.com

Реклама

Администрация Дональда Трампа в секретном режиме разрабатывает масштабный план прекращения войны в Украине с участием России. Документ содержит 28 пунктов и уже обсуждается на дипломатическом уровне между Вашингтоном, Москвой и Киевом, сообщает Axios .

США и Россия ведут тайные консультации

По данным американских и российских чиновников, Трамповая администрация работает над проектом мирного соглашения, вдохновленным его недавними усилиями по урегулированию ситуации в Газе.

План разделен на четыре блока:

Реклама

прекращение войны в Украине;

гарантии безопасности;

безопасность в Европе;

будущие отношения США с Украиной и Россией.

Пока неизвестно, как в документе прописан вопрос территорий на востоке Украины, где продолжаются боевые действия.

Заурочные переговоры в Майами

Спецпосланник Трампа Стив Виткофф возглавляет работу над документом и уже провел интенсивные переговоры с российским представителем Кириллом Дмитриевым – руководителем Российского фонда прямых инвестиций.

Дмитриев провел в Майами три дня, с 24 по 26 октября, где, по его словам, команда Трампа "реально услышала позицию России".

Он заявил, что впервые за долгое время Москва чувствует, что ее аргументы учитываются:

«Мы видим шанс на успех, потому что в этот раз российская позиция действительно услышана».

Реклама

Украинский трек переговоров

Виткофф должен был встретиться с президентом Владимиром Зеленским в среду в Турции, но отложил поездку, пишет издание.

В то же время, он уже провел переговоры с секретарем СНБО Рустемом Умеровым в Майами.

Украинский чиновник подтвердил Axios:

"Мы знаем, что американцы над чем-то работают".

Реклама

В Белом доме отметили, что Трамп считает время благоприятным для мирной инициативы:

«Настал момент остановить убийства и заключить сделку, если стороны проявят гибкость».

Россия продвигает свое видение

Дмитриев сообщил, что новый план базируется на принципах, согласованных с Трампом и Путиным во время их встречи на Аляске в августе.

По его словам, документ должен решить не только вопрос Украины:

"Это широкая рамка, которая должна принести длительную безопасность Европе, а не только Украине".

Реклама

Планы провести встречу Путина и Трампа в Будапеште приостановлены.

Европейцев и украинцев уже информируют

Американские официальные представители начали знакомить европейские столицы с инициативой.

По словам источников Axios, Белый дом верит, что сможет привлечь в план Украину и ЕС, и документ будет адаптирован на основе их предложений.

«Время для этого плана сейчас. Но все стороны должны быть практичными и реалистичными», — сказал американский чиновник.

Реклама

Напомним, на фоне медленного, но продолжительного наступления РФ все меньше ожиданий относительно быстрого заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой . Reuters отмечает, что обе стороны фактически готовят общество и экономику к возможным годам затяжной войны.